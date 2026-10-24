Москва24 окт Вести.Расчет гексакоптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) демаскировал несколько позиций украинских военнослужащих, а также собственный пункт управления в селе Сергеевка в ДНР. Об этом сообщил ТАСС командир взвода 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Вячеслав Козак.

По его словам, российские военные обнаружили в населенном пункте расчет операторов дронов типа "Баба-яга".

В населенном пункте Сергеевка был выявлен расчет "Бабаежников". Они доставляли провизию своим. Мы вычислили, куда они доставляли, и также проследили за ними до их позиции, и потом молнией была уничтожена позиция этих операторов сказал военный

Командир взвода добавил, что были уничтожены и другие демаскированные расчетом позиции противника.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Сергеевки 17 октября.