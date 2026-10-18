Боец Костер рассказал о сбитых дронах "Баба-Яга" на харьковском направлении

На харьковском направлении расчет FPV-дрона сбил порядка 30 дронов R-18 ВСУ Боец Костер рассказал о сбитых дронах "Баба-Яга" на харьковском направлении

Москва18 окт Вести.На харьковском направлении расчет FPV-дрона российской армии сбил порядка 30 гексакоптеров R-18 "Баба-яга" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил боец с позывным Костер в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

На харьковском направлении ВС РФ уничтожают вражеские подразделения в волчанском котле недалеко от границы Белгородской области.

Сейчас, кстати, идем к FPV-расчету, который за последние недели две, наверное, сбил порядка 30 гексакоптеров R-18 рассказал Костер

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