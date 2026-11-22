Российский дрон зацепился за украинский и выявил пункт управления ВСУ МО РФ рассказало, как украинский дрон помог обнаружить боевиков ВСУ

Москва22 ноя Вести.Российский дрон зацепился за тяжелый украинский беспилотник "Баба-Яга" и смог выявить место его посадки. Об этом рассказал оператор БПЛА с позывным Сега, слова которого приводит Минобороны России.

По словам военнослужащего, при попытке перехвата украинского тяжелого коптера R-18 его беспилотник не сдетонировал, а зацепился за цель. После этого Сега отключил двигатели FPV-дрона, сообщил о произошедшем на пункт управления и продолжил наблюдение за местностью.

Вслед за его "птицей" соседними расчетами были подняты еще два FPV-дрона. По указаниям Сеги пилоты вышли в район точки посадки дополнили в ведомстве

Когда к приземлившемуся аппарату подошел украинский техник, российские операторы нанесли удар. В результате были уничтожены тяжелый коптер и находившийся рядом военнослужащий ВСУ.

По данным российского военного ведомства, расчет FPV-перехватчиков группировки войск "Центр", в составе которого действует Сега, уничтожил уже более 60 целей.

Ранее МО РФ сообщило, что российские ВКС ударили пятью авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками украинской погранслужбы под Харьковом. Ведомство также опубликовало кадры работы истребителей-бомбардировщиков Су-34.