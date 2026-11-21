ВКС России нанесли удар по позициям операторов дронов ВСУ в Харьковской области

Пять ФАБ-500 ударили по пункту управления БПЛА ВСУ под Харьковом ВКС России нанесли удар по позициям операторов дронов ВСУ в Харьковской области

Москва21 ноя Вести.Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками украинской погранслужбы в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, целью стал пункт управления БПЛА 4-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. Объект располагался в лесополосе возле населенного пункта Муравское.

Пятью авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, был нанесен удар по пункту управления БПЛА говорится в сообщении ведомства

Минобороны также опубликовало видеокадры, на которых запечатлены результаты ударов экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Ранее сообщалось, что российская армия в течение ночи нанесла удары по Криворожской ТЭС в Днепропетровской области. Кроме того, поражение получила электроподстанция в населенном пункте Сарны Ровенской области. Энергообъекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности на Украине.