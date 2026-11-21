МО РФ показало кадры удара Су-34 в Харьковской области Минобороны РФ показало кадры боевой работы Су-34 в Харьковской области

Москва21 ноя Вести.Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Кадры поражения цели опубликовало Минобороны РФ.

Пятью авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту управления БпЛА 4 пограничного отряда пограничной службы Украины говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что цель была расположена в лесу недалеко от поселка Муравское в Харьковской области.

Ранее Минобороны показало кадры, как Су-34 уничтожает опорный пункт боевиков киевского режима в зоне ответственности группировки войск "Центр" ВС РФ.