Российские добровольцы помешали пролету группы из 40 украинских дронов Боец Бостон: российские добровольцы помешали пролету группы из 40 дронов ВСУ

Москва1 окт Вести.Бойцы Добровольческого корпуса группировки войск "Юг" помешали пролету группы из 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), часть беспилотников пыталась атаковать мобильную огневую группу. Об этом РИА Новости рассказал доброволец отряда "Иван Калита" с позывным Бостон.

Противник не брезгует работать из общей стаи, как говорится, бензиновых ударных дронов, по мобильным огневым группам, дабы тем самым обеспечить проход основной стаи рассказал он

Его сослуживец уточнил, что бойцов отряда атаковали несколько ударных дронов украинской армии, которые прикрывали основную группу из 40 БПЛА.

Был большой пролет, и заходили на нас. Ну видно, что специально прям пикировали и уходили вверх, порядка 40 штук пролетали над нами, хорошо их отработали уточнил он

По словам военного, бойцам удалось уничтожить прикрывавшие пролетающую группу украинские дроны, а уже на следующих этапах мобильные посты наблюдения смежных подразделений сбили основную часть летевших беспилотников, не дав им покинуть зону спецоперации (СВО).

Ранее, 30 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 768 украинских беспилотников самолетного типа в зоне проведения СВО.