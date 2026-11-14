Москва14 ноя Вести.Вооруженные силы России нейтрализовали украинские крупногабаритные дроны большой дальности, направленные вглубь России. Об этом проинформировало Минобороны РФ в субботу, 14 ноября.

Расчетами FPV-дронов-перехватчиков центра "Рубикон" на больших высотах воздушными таранами были сбиты украинские БПЛА-"камикадзе" FP-2, … B-2, … "Анубис, … "Чаклун-В" … и другие говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что у беспилотников FP-2 боевая нагрузка – около 100 кг, а дальность – до двух тысяч км. Боевая нагрузка дронов B-2 – до пяти кг, а дальность – до 150 км.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские беспилотники "Анубис" способны нести примерно 50 кг взрывчатки при дальности полета около 1500 км, а дроны "Чаклун-В" - порядка шесть кг взрывчатых веществ при дальности полета от 70 до 120 км.

Утром 14 ноября в Минобороны сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 29 беспилотников ВСУ в ночь на субботу над регионами России.