Москва2 ноя Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки перехватили и уничтожили 658 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ продолжает проведение спецоперации, отметили в министерстве.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 658 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа заявили в ведомстве

Ранее в МО РФ также отчитались об ударах по объектам, задействованным в обеспечении ВСУ. В частности, в Одесской области было поражено место хранения и укрытия пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Нептун".

Кроме того, российские военные нанесли удар по судну, перевозившему грузы для украинских Вооруженных сил. Судно поразили в Черном море, в 58 км южнее Одессы.