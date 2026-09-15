Силы ПВО за ночь сбили 222 украинских дрона над регионами РФ и Черным морем

Системы ПВО за ночь уничтожили 222 дрона ВСУ Силы ПВО за ночь сбили 222 украинских дрона над регионами РФ и Черным морем

Москва15 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 сентября перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 222 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены над Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областями, Республикой Татарстан, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Во ходе отражения ночной атаки в Ростовской области сбили ракеты и более 30 БПЛА