Москва15 сенВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 сентября перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 222 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в заявлении ведомства
Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены над Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областями, Республикой Татарстан, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.
Во ходе отражения ночной атаки в Ростовской области сбили ракеты и более 30 БПЛА