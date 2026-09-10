Силы ПВО за сутки уничтожили 1030 дронов ВСУ Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 1030 дронов ВСУ

Москва10 сен Вести.Российские средства ПВО за стуки ликвидировали 1030 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, была уничтожена управляемая ракета большой дальности "Нептун".

Сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая крылатая ракета большой дальности "Нептун" и 1 030 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в публикации

В ведомстве отметили, что с начала проведения спецоперации удалось ликвидировать свыше 232 тысяч беспилотников противника, 674 самолета, а также 672 зенитных ракетных комплекса.

Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбила над российскими регионами 448 дронов ВСУ.