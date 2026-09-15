Системы ПВО за 12 часов сбили 22 дрона ВСУ над регионами России и Черным морем

ПВО за 12 часов сбила 22 украинских беспилотника над Россией Системы ПВО за 12 часов сбили 22 дрона ВСУ над регионами России и Черным морем

Москва15 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов вторника, 15 сентября, нейтрализовали 22 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Все уничтоженные украинские беспилотники были самолетного типа.

Вражеские дроны были перехвачены в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в российском военном ведомстве.

БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были нейтрализованы в небе над Брянской, Курской, Калужской и Смоленской областями. Кроме того, украинские дроны были сбиты над Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 15 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника над регионами РФ и акваторией Черного моря.