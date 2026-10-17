Российские военные освободили четыре населенных пункта в ДНР за прошедшие сутки

Российская армия освободила четыре населенных пункта в ДНР за сутки Российские военные освободили четыре населенных пункта в ДНР за прошедшие сутки

Москва17 окт Вести.Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшие сутки.

Как отмечается, под контроль российских военных из группировки войск "Север" перешли Доброполье, Первомайское и Сергеевка. Бойцы группировки войск "Юг", в свою очередь, освободили Алексеево-Дружковку.

Все населенные пункты были освобождены в результате "активных и решительных действий" российских подразделений.

Ранее о взятии под контроль Доброполья и Алексеево-Дружковки сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину.