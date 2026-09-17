В группировке "Север" объяснили, как вычисляют позиции наемников с Запада

Боец ВС РФ рассказал, как тяга к уюту выдает позиции наемников из Европы В группировке "Север" объяснили, как вычисляют позиции наемников с Запада

Москва17 сен Вести.Европейских наемников в зоне боевых действий часто выдает излишнее стремление к бытовому комфорту: они обустраивают территорию вокруг укрытий, пренебрегая требованиями маскировки.

Об этом РИА Новости сообщил оператор FPV-дрона с позывным Крот из 26-го батальона беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север".

Боец отметил, что научился по внешнему виду позиций и обстановке определять, кто именно их занимает — украинские мобилизованные, спецназ или иностранцы. Выявленные демаскирующие признаки помогли оператору нанести точный удар и уничтожить пункт управления БПЛА в Харьковской области вместе с находившимися там европейскими наемниками и аппаратурой.

Подразделения корпуса продолжают планомерно подавлять позиции ВСУ, сжимая кольцо окружения в районе Волчанска.