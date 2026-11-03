В батальоне "Феникс" рассказали о приемниках, разработанных для БПЛА Разработанные в "Фениксе" приемники позволяют БПЛА переключать каналы в полете

Москва3 ноя Вести.Батальон специального минирования "Феникс" инженерных войск ВС РФ производит дроны. Приемники к ним тоже делают самостоятельно, так что можно "переключать каналы в полете". Об этом заявил ИС "Вести" начальник FPV-лаборатории с позывным Бриз.

Приемники собственной разработки позволяют переключать каналы в полете. Оператор может выбирать канал свободный, уходить от подавления, так как противник видит сигнал, излучаемый дроном. Может включать штору, закрывать свою картинку [тем самым не дать ВСУ по перехваченному видеосигналу понять, где именно была установлена мина] рассказал Бриз

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