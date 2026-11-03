Москва3 нояВести.Батальон специального минирования "Феникс" инженерных войск ВС РФ производит дроны. Приемники к ним тоже делают самостоятельно, так что можно "переключать каналы в полете". Об этом заявил ИС "Вести" начальник FPV-лаборатории с позывным Бриз.
Приемники собственной разработки позволяют переключать каналы в полете. Оператор может выбирать канал свободный, уходить от подавления, так как противник видит сигнал, излучаемый дроном. Может включать штору, закрывать свою картинку [тем самым не дать ВСУ по перехваченному видеосигналу понять, где именно была установлена мина]рассказал Бриз
В "Востоке" заявили, что ВСУ "лупят" дронами всех подряд.