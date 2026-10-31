Боец Софон: ВСУ подвешивают дроны на проводах ЛЭП, нацеливаясь на грузовики

Боец Софон сообщил о новой тактике ВСУ с применением БПЛА Боец Софон: ВСУ подвешивают дроны на проводах ЛЭП, нацеливаясь на грузовики

Москва31 окт Вести.У военнослужащих ВСУ появилась новая тактика применения беспилотников: дроны начали подвешивать на проводах линий электропередачи вдоль дорог. Об этом сообщил военнослужащий группировки "Восток" с позывным Софон ТАСС.

Виснут на проводах и ожидают цели, зачастую цель - это грузовые машины, на МОГи (мобильные огневые группы - Прим. ред.) стали тоже охотиться сказал он

Софон уточнил, что беспилотники автоматически активируются после обнаружения цели.

Ранее сообщалось, что командование 127-й оперативно-тактической бригады ВСУ включает в списки дезертиров военнослужащих, которые находятся на лечении в госпиталях.