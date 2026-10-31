Москва31 октВести.У военнослужащих ВСУ появилась новая тактика применения беспилотников: дроны начали подвешивать на проводах линий электропередачи вдоль дорог. Об этом сообщил военнослужащий группировки "Восток" с позывным Софон ТАСС.
Виснут на проводах и ожидают цели, зачастую цель - это грузовые машины, на МОГи (мобильные огневые группы - Прим. ред.) стали тоже охотитьсясказал он
Софон уточнил, что беспилотники автоматически активируются после обнаружения цели.
Ранее сообщалось, что командование 127-й оперативно-тактической бригады ВСУ включает в списки дезертиров военнослужащих, которые находятся на лечении в госпиталях.