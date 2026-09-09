В Московском военном округе появятся отделения FPV-перехватчиков из резервистов

В Московском военном округе сформируют отделения FPV-перехватчиков В Московском военном округе появятся отделения FPV-перехватчиков из резервистов

Москва9 сен Вести.В Московском военном округе (МВО) создадут отделения FPV-перехватчиков из числа резервистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа.

Там уточнили, что решение принято в целях усиления противовоздушной обороны критически важных объектов, расположенных на территории округа.

Принято решение о формировании специализированных отделений FPV-перехватчиков из состава резервистов говорится в публикации

Отмечается, что резервисты будут применять высокоскоростные FPV-перехватчики, которые к настоящему моменту зарекомендовали себя в качестве эффективного средства борьбы с воздушными целями.

В МВО добавили, что сейчас имеющие боевой опыт военнослужащие осваивают новейшие методики обучения работы на таких дронах, чтобы потом передать знания резервистам.

После завершения подготовки инструкторов начнется обучение резервистов, которые заключили контракт с Министерством обороны России, указали в округе.