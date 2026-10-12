Москва12 окт Вести.Сервис для обучения боевых нейросетей, созданный на базе Министерства обороны России, позволит решать ряд задач. В частности, распознавать ложные цели и управлять беспилотными комплексами. Об этом ИС "Вести" рассказал директор Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

По его словам, искусственный интеллект (ИИ) крайне необходим в современных условиях для военных беспилотных комплексов.

Это, соответственно, управление беспилотным комплексом на маршруте, а в зоне ярко выраженного подавления средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). И второе – для автоматического наведения беспилотных комплексов на финальном этапе непосредственно на цель для ее уничтожения отметил Кондратьев

Эксперт также обратил внимание на использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) "ложных целей". Для их распознавания, по мнению Кондратьева, необходим искусственный интеллект.

Нужно понимать, что, соответственно, противник периодически применяет ложные цели. Фактически, назовем это так: надувные танки и прочие надувные конструкции ракетных установок для того, чтобы ввести в заблуждение искусственный интеллект. И вот одна из задач централизованного сбора вот этих вот дата-сетов для обучения искусственного интеллекта – это как раз-таки распознавание, ложная это цель или реальная это цель добавил он

Ранее в Минобороны России сообщили о создании сервиса, предоставляющего доступ разработчикам беспилотников к данным объективного контроля применения дронов с целью обучения нейросетей военного назначения. По информации ведомства, специалистами был создан единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта.