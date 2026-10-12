В Минобороны сделали сервис для обучения нейросетей военного назначения В Минобороны РФ создали сервис для обучения ИИ военного назначения

Москва12 окт Вести.В Минобороны РФ создали сервис, предоставляющий доступ разработчикам беспилотников к данным объективного контроля применения дронов с целью обучения нейросетей военного назначения. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что специалистами Минобороны создан единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем ИИ.

В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Щербинин

Подчеркивается, что результаты работы разработчиков БПЛА загружаются обратно в сервис для создания и обучения нейросетей ведомства. Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность ВС РФ к современным вызовам в сфере ИИ, заключили в Минобороны.

17 августа руководитель проекта по гуманитарному разминированию Бари Муртазин заявил, что российские дроны обучили обнаруживать боеприпасы при помощи искусственного интеллекта.