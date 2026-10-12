Москва12 окт Вести.В Вооруженных силах России создана военная нейросеть — специальный сервис для обучения боевым задачам. К системе уже подключено более 40 организаций. Об этом в интервью военному обозревателю KP.RU Виктору Баранцу рассказал инженер-конструктор одного из НИИ Минобороны России, кандидат технических наук подполковник Александр Ивашов.

По его словам, появление такой разработки стало прямым следствием наказа президента Владимира Путина, который при назначении Андрея Белоусова министром обороны подчеркнул, что глава ведомства "должен будет открыть военное ведомство для инноваций, конструктивной работы с учеными и производителями военной техники". Для реализации этой задачи Белоусов привлек Дмитрия Щербинина, который окончил пермский политех и ранее работал с ним в правительстве. Его сначала назначили начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны, и теперь, как отмечает Ивашов, видны результаты этого прорыва.

Сама нейросеть, по словам конструктора, представляет собой программу, работающую по аналогии с человеческим мозгом. Она "обучается" и "принимает решения"», пояснил Ивашов. В основе лежат алгоритмы, которые обрабатывают информацию и выявляют закономерности, например, для определения типа летательного аппарата — самолета, ракеты или дрона.

Основной толчок к созданию системы дал ход специальной военной операции и массовое применение беспилотников. В войсках накоплена огромная видеотека вражеских дронов, которая стала основой для спецхранилища паспортов и тактико-технических характеристик. Это своего рода энциклопедия, содержащая "портреты" украинских беспилотников типа "Лютый", "Баба Яга" и других. Минобороны предоставляет разработчикам доступ к этим материалам, чтобы "натаскивать" нейросети на быстрое определение целей и выбор подходящего ударного дрона.

На практике система работает так: локаторы или радары фиксируют угрозу и передают данные в штабы беспилотчиков, оттуда информация поступает в нейросеть. За считанные секунды она определяет тип вражеского аппарата и подсказывает, чем и как его лучше поразить. Детали механизма Ивашов раскрывать не стал, сославшись на наличие новаторских решений, о которых не должен знать противник.

Отвечая на вопрос о наличии аналогичных систем у врага, конструктор признал, что кое-что подобное существует, и российская разведка внимательно следит за этим. Однако, по его словам, российское "думающее железо" работает быстрее и эффективнее". Он уточнил, что это определили коллеги в ходе испытаний аппаратуры и работы специалистов на СВО: число пораженных целей увеличилось.

Говоря о защищенности, Ивашов подчеркнул, что в общий интернет система не выходит, а для передачи данных используются надежно защищенные каналы. На случай выхода из-под контроля предусмотрена специальная блокировка. На всех этапах заложен "секретный" узел, который блокирует любой бунт", заверил конструктор.