Москва4 нояВести.Представители более сотни народов России награждены за отвагу, которую проявили во время специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении к согражданам с Днем народного единства.
Россия - большая страна с многообразием культур, традиций и обычаев, и они - сила и потенциал, который жители страны должны беречь и укреплять, подчеркнул глава государства.
Представители более сотни народов России удостоены высоких наград государства за отвагу и героизм, проявленные на фронтах специальной военной операциисказал президент
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что День народного единства символизирует любовь россиян к Родине и их ответственность за будущее страны.