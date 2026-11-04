Путин: представители более сотни народов РФ получили награды за отвагу в бою

Представители более сотни народов России награждены за отвагу во время СВО Путин: представители более сотни народов РФ получили награды за отвагу в бою

Москва4 ноя Вести.Представители более сотни народов России награждены за отвагу, которую проявили во время специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении к согражданам с Днем народного единства.

Россия - большая страна с многообразием культур, традиций и обычаев, и они - сила и потенциал, который жители страны должны беречь и укреплять, подчеркнул глава государства.

Представители более сотни народов России удостоены высоких наград государства за отвагу и героизм, проявленные на фронтах специальной военной операции сказал президент

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что День народного единства символизирует любовь россиян к Родине и их ответственность за будущее страны.