Путин назвал единство народов РФ несущей конструкцией в суверенитете Путин: взаимоуважение между народами РФ – несущая конструкция в суверенитете

Москва4 ноя Вести.Взаимоуважение между народами России и их единство – несущая конструкция суверенитета и независимости страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Международной неделе "Народы России".

По его словам, сплоченность всех народов России играет ключевую роль в судьбе страны, также уделяется особое внимание межнациональным отношениям.

Необходимо учитывать, что жизнь не стоит на месте, появляются новые, нередко крайне опасные вызовы. Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми. Помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство – это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны сказал президент

Ранее глава государства в День народного единства прибыл на Красную площадь, чтобы возложить цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.