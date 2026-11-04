Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Москва4 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

В торжественной церемонии вместе с главой государства приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.

Среди участников церемонии в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий и главный раввин России Берл Лазар.

Ранее сообщалось, что у Путина планируется насыщенная программа на День народного единства. Так, например, российский лидер 4 ноября вручит премии и государственные награды в Московском Кремле.