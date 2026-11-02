Путин вручит 4 ноября премии за вклад в укрепление единства российской нации

В Кремле 4 ноября пройдет церемония вручения госнаград и премий Путин вручит 4 ноября премии за вклад в укрепление единства российской нации

Москва2 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в Московском Кремле 4 ноября вручит премии и государственные награды. Распоряжение главы государства о подготовке соответствующей церемонии размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Провести 4 ноября 2026 г. в Московском Кремле церемонию вручения премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград Российской Федерации говорится в тексте

Ранее сообщалось, что Путин на текущей неделе проведет Совет по межнациональным отношениям. Также у президента насыщенная программа на День народного единства, 4 ноября.