Москва7 октВести.Президент России Владимир Путин с учетом плотного рабочего графика встретит свой день рождения 7 октября на работе, сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.
Российский лидер в этот день традиционно продолжает заниматься государственными делами.
Главное для президента - что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные людицитирует Пескова ТАСС
Пресс-секретарь главы государства сообщил, что в графике предусмотрены публичные мероприятия, однако не стал раскрывать подробности.
В расписании Путина на среду - серия международных телефонных переговоров. Некоторые зарубежные лидеры уже направили письменные поздравления, среди них председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Часть дня президент России посвятит подготовке к международному саммиту: вскоре он отправится в Туркмению, где встретится с коллегами из стран СНГ.
7 октября 2025 года Путин провел совещание с членами Совета безопасности. В предыдущие годы он в рамках официальных приемов и неформальных встреч принимал в России лидеров постсоветских государств.