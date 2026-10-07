Песков: Путин в день 74-летия будет заниматься рабочими делами

Песков рассказал о планах Путина в день его рождения Песков: Путин в день 74-летия будет заниматься рабочими делами

Москва7 окт Вести.Президент России Владимир Путин с учетом плотного рабочего графика встретит свой день рождения 7 октября на работе, сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер в этот день традиционно продолжает заниматься государственными делами.

Главное для президента - что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди цитирует Пескова ТАСС

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что в графике предусмотрены публичные мероприятия, однако не стал раскрывать подробности.

В расписании Путина на среду - серия международных телефонных переговоров. Некоторые зарубежные лидеры уже направили письменные поздравления, среди них председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Часть дня президент России посвятит подготовке к международному саммиту: вскоре он отправится в Туркмению, где встретится с коллегами из стран СНГ.

7 октября 2025 года Путин провел совещание с членами Совета безопасности. В предыдущие годы он в рамках официальных приемов и неформальных встреч принимал в России лидеров постсоветских государств.