Путин в понедельник встретится с лауреатами конкурса "Учитель года"

Путин встретится с лауреатами "Учителя года" Путин в понедельник встретится с лауреатами конкурса "Учитель года"

Москва5 окт Вести.Глава российского государства Владимир Путин в понедельник встретится с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года", информировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, Путин вручит награды учителям, которые обучали и воспитывали героев спецоперации.

Сегодня День учителя​​​. И поэтому все мероприятия будут посвящены нашим учителям. Сегодня Путин встретится с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года". Это будет прямое общение сказал Песков

Он также сообщил, что сегодня президент поучаствует в открытии образовательного комплекса в Якутии.