Москва5 октВести.Глава российского государства Владимир Путин в понедельник встретится с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года", информировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, Путин вручит награды учителям, которые обучали и воспитывали героев спецоперации.
Сегодня День учителя. И поэтому все мероприятия будут посвящены нашим учителям. Сегодня Путин встретится с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года". Это будет прямое общениесказал Песков
Он также сообщил, что сегодня президент поучаствует в открытии образовательного комплекса в Якутии.