Москва5 октВести.Президент России Владимир Путин принял участие в открытии образовательного комплекса "Точка будущего" в Якутии. К церемонии глава государства присоединился по видеосвязи.
Открытие нового комплекса в поселке Жатай состоялось 5 октября, когда в России отмечается День учителя.
Очень рад приветствовать коллектив новой "Точки будущего" - учителей, наставников и, конечно же, воспитанников вашего образовательного комплексасказал российский лидер в ходе церемонии открытия
Путин отметил, что центр был создан за счет усилий российских предпринимателей и частных инвестиций благотворительного фонда "Новый дом". Он выразил благодарность фонду и меценатам, подчеркнув, что новый образовательный центр стал подтверждением участия бизнеса в развитии системы образования страны, а также поддержке детей-сирот и детей с ограничениями по здоровью.
О ходе реализации проекта Путину в июле докладывал глава Якутии Айсен Николаев. Тогда он уточнял, что комплекс в Якутске планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, а также приглашал президента посетить его.
Первый образовательный комплекс "Точка будущего" ранее появился в Иркутске. Он включает в себя детский сад, школу и поселок для проживания приемных семей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что 5 октября Путин также встретится с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года".