В Якутии начал работу новый образовательный комплекс "Точка будущего" Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс "Точка будущего" в Якутии

Москва5 окт Вести.Президент России Владимир Путин принял участие в открытии образовательного комплекса "Точка будущего" в Якутии. К церемонии глава государства присоединился по видеосвязи.

Открытие нового комплекса в поселке Жатай состоялось 5 октября, когда в России отмечается День учителя.

Очень рад приветствовать коллектив новой "Точки будущего" - учителей, наставников и, конечно же, воспитанников вашего образовательного комплекса сказал российский лидер в ходе церемонии открытия

Путин отметил, что центр был создан за счет усилий российских предпринимателей и частных инвестиций благотворительного фонда "Новый дом". Он выразил благодарность фонду и меценатам, подчеркнув, что новый образовательный центр стал подтверждением участия бизнеса в развитии системы образования страны, а также поддержке детей-сирот и детей с ограничениями по здоровью.

О ходе реализации проекта Путину в июле докладывал глава Якутии Айсен Николаев. Тогда он уточнял, что комплекс в Якутске планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, а также приглашал президента посетить его.

Первый образовательный комплекс "Точка будущего" ранее появился в Иркутске. Он включает в себя детский сад, школу и поселок для проживания приемных семей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что 5 октября Путин также встретится с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года".