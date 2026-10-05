Путина пригласили провести "Разговоры о важном" с детьми в "Точке будущего"

Путина пригласили в новую "Точку будущего" в Якутии на встречу с детьми Путина пригласили провести "Разговоры о важном" с детьми в "Точке будущего"

Москва5 окт Вести.Директор образовательного комплекса "Точка будущего" в Якутии Руслан Тимофеев пригласил президента России Владимира Путина посетить учреждение и принять участие в уроке "Разговоры о важном".

Приглашение прозвучало во время открытия комплекса, к которому Путин присоединился по видеосвязи.

Приглашаем вас к нам, посетить наш образовательный комплекс. Не просто посмотреть, но, если будет возможность, принять участие в программе "Разговор о важном", и с нашими детьми поговорить, и лично из уст рассказать о нашем государстве, о тех задачах, которые стоят перед нами сказал Тимофеев

Комплекс "Точка будущего" построен в поселке Жатай в Якутии. Возведение образовательного кластера началось в 2022 году с привлечением частных средств благотворительного фонда "Новый дом".

Главный принцип нового комплекса - инклюзия и школа полного дня. Обучаться в комплексе будут в том числе дети из приемных семей и ребята с особыми с ограничениями по здоровью.