Москва5 октВести.У каждого ребенка в России должны быть равные возможности для получения качественного образования независимо от места проживания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День учителя по видеосвязи принял участие в открытии образовательного комплекса "Точка роста" в Якутии.
Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образованиясказал он в ходе церемонии
По словам президента, добиться этой цели позволяет совместная работа государства и бизнеса.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин 5 октября также проведет встречу с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года". По его словам, формат предполагает прямое общение президента с педагогами.