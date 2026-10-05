Путин заявил о необходимости равных образовательных возможностей для детей в РФ

Путин призвал обеспечить детям равный доступ к качественному образованию Путин заявил о необходимости равных образовательных возможностей для детей в РФ

Москва5 окт Вести.У каждого ребенка в России должны быть равные возможности для получения качественного образования независимо от места проживания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в День учителя по видеосвязи принял участие в открытии образовательного комплекса "Точка роста" в Якутии.

Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования сказал он в ходе церемонии

По словам президента, добиться этой цели позволяет совместная работа государства и бизнеса.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин 5 октября также проведет встречу с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года". По его словам, формат предполагает прямое общение президента с педагогами.