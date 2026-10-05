Путин поздравил жителей Рязани с открытием филиала Национального центра "Россия" Путин высоко оценил филиал национального центра "Россия" в Рязани

Москва5 окт Вести.Президент России Владимир Путин поздравил жителей Рязанской области с открытием филиала Национального центра России в столице региона. Обращение президента опубликовано на его официальном сайте.

Российский лидер отметил, что на выставке ярко представлены современные достижения области, и подчеркнул, что регион успешно реализует инициативы в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, экологии и туризме.

Уверен, что рязанский филиал Национального центра "Россия" станет просветительской площадкой и настоящей точкой притяжения для жителей и гостей области, организации деловых и творческих встреч заявил президент

Ранее Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.