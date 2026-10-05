Москва5 октВести.Президент России Владимир Путин поздравил жителей Рязанской области с открытием филиала Национального центра России в столице региона. Обращение президента опубликовано на его официальном сайте.
Российский лидер отметил, что на выставке ярко представлены современные достижения области, и подчеркнул, что регион успешно реализует инициативы в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, экологии и туризме.
Уверен, что рязанский филиал Национального центра "Россия" станет просветительской площадкой и настоящей точкой притяжения для жителей и гостей области, организации деловых и творческих встречзаявил президент
Ранее Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.