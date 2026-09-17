Москва17 сенВести.Президент России Владимир Путин 18 сентября в преддверии Дня оружейника вручит награды работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Также ожидается, что глава государства проведет заседание военно-промышленной комиссии, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин … вручит государственные награды заслуженным работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса. В планах главы государства также заседание Военно-промышленной комиссииговорится в сообщении
Государственные награды российский лидер вручит в Екатерининском зале Кремля, уточнила пресс-служба главы государства.