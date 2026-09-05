Путин описал свои ощущения от мощей Дмитрия Донского Путин рассказал о сильном впечатлении от мощей Дмитрия Донского

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин рассказал, что мощи князя Дмитрия Донского произвели на него сильное и неожиданное впечатление. Об этом сообщает ТАСС.

Вот я, честно, пришел когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление сказал глава государства

Путин отметил, что речь идет о мощах святого человека, сыгравшего огромную роль в спасении и становлении России.

Президент также подчеркнул, что эта история неразрывно связана с Москвой, поскольку, по его словам, многое берет начало именно здесь и здесь находятся российские корни.

В июле 2026 года реставраторы открыли саркофаг Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля, а проведенные исследования подтвердили подлинность останков.

18 августа у мощей святого князя патриарх Кирилл совершил молебен, а 20 августа в соборе помолился президент России Владимир Путин. Часть мощей поместили в специальный ковчег, чтобы верующие могли им поклониться.

С 7 по 20 сентября ковчег с мощами будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве. После этого святыню, как ожидается, отправят в регионы и к местам боевого соприкосновения для поддержки духа российских воинов. В дальнейшем частицу мощей могут передать и в другие храмы Русской православной церкви (РПЦ).