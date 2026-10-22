Российский боец рассказал, как с ранением полз 300 метров до своих позиций Российский боец полз 300 метров до своих позиций с пробитым легким

Москва22 окт Вести.Ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества Никита Шалунов рассказал, как осколок пробил его легкое и травмировал позвоночник, и ему пришлось ползти до своих позиций.

В интервью ТАСС он заявил, что во время боя у него внезапно отказали ноги и помутилось сознание.

Я помню, что примерно ориентировался, где находятся мои ребята, мои позиции, и к ним выдвигался. Но начал терять сознание. В голове была единственная мысль - было бы хорошо, конечно, выжить. Меня даже не беспокоила тяжесть ранения в плане позвоночника, хотя не мог шевелить ногами, страшнее было то, что пробито легкое в нескольких местах, начал задыхаться сказал боец

Российский солдат прополз 300 метров до позиций сослуживцев, после чего его эвакуировали в полевой госпиталь, где ему провели первую операцию. Затем Шалунова перевели в Луганск, а после в Ростов-на-Дону, где провели операцию на позвоночник. Сейчас он проходит реабилитацию и занимается спортом.

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