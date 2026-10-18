Российский военный прошел 25 километров с осколком в легком Боец ВС РФ преодолел 25 километров с осколочным ранением груди

Москва18 окт Вести.Командир отделения 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Сергей Тиунов преодолел пешком 25 километров за пять дней с осколочным ранением груди.

По словам бойца, ранение он получил во время выполнения боевой задачи, когда рядом с ним взорвался беспилотник. Осколок попал военнослужащему в грудь и пробил легкое. Некоторое время боец собирался с силами, а затем начал пробираться к своим.

Потихоньку откатился теми же тропами, как и приходил. Так, 5 дней откатывался. [Прошел] 25 километров цитирует военного ТАСС

Ранее сообщалось, что штурмовик группировки "Днепр" почти 10 километров нес раненого в ногу сослуживца, укрываясь от беспилотников ВСУ. В итоге он доставил сослуживца в госпиталь, и тот после лечения вернулся в строй.