Боец "Днепра" почти 10 км нес раненного сослуживца Штурмовик "Днепра" почти 9 км нес раненного сослуживца, укрываясь от дронов ВСУ

Москва6 окт Вести.Боец штурмового подразделения группировки "Днепр" Вооруженных сил Российской Федерации пронес раненного в ногу сослуживца на почти десять километров, укрываясь от беспилотников украинских боевиков на запорожском направлении.

Об этом ТАСС рассказал военнослужащий группировки с позывным Протока.

"Я оказал ему первую медицинскую помощь, начал с ним отходить. В итоге спас ему, можно сказать, жизнь. По карте я его нес 9,7 километра. Тянул на себе под воздействием "птичек", 8 раз в укрытие прятался с ним. Ну, конечно, крови он потерял много сказал он

Военной отметил, что раненый боец прошел через госпиталь, "жив, все нормально, в строю".

Ранее сообщалось, что российский военный с позывным Старый с пробитой осколками головой пронес на себе раненого сослуживца 16 километров.