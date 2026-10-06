Москва6 октВести.Боец штурмового подразделения группировки "Днепр" Вооруженных сил Российской Федерации пронес раненного в ногу сослуживца на почти десять километров, укрываясь от беспилотников украинских боевиков на запорожском направлении.
Об этом ТАСС рассказал военнослужащий группировки с позывным Протока.
"Я оказал ему первую медицинскую помощь, начал с ним отходить. В итоге спас ему, можно сказать, жизнь. По карте я его нес 9,7 километра. Тянул на себе под воздействием "птичек", 8 раз в укрытие прятался с ним. Ну, конечно, крови он потерял многосказал он
Военной отметил, что раненый боец прошел через госпиталь, "жив, все нормально, в строю".
Ранее сообщалось, что российский военный с позывным Старый с пробитой осколками головой пронес на себе раненого сослуживца 16 километров.