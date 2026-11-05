Российский разведчик рассказал, как ВСУ пытались выбить его с позиции Боец Никипел три месяца в одиночку удерживал позицию

Москва5 ноя Вести.Военнослужащий разведывательного батальона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Никипел около трех месяцев в одиночку удерживал позицию на днепропетровском направлении. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По словам бойца, за это время другие военнослужащие периодически прибывали на позицию, а затем уходили выполнять задачи. Сам он оставался на месте, поскольку не мог покинуть занимаемый рубеж.

Один провел, ну, где-то три [месяца], наверное… Противник на меня сильно злился, но ничего не мог сделать. Там аж черные пятна, выжигали, и все равно не могли выбить рассказал разведчик

Он добавил, что противник наносил удары по его позиции с помощью беспилотников, артиллерии и танков. Атаки прекратились после полного уничтожения сил ВСУ на этом участке фронта.

Ранее боец с позывным Софон рассказал о новой тактике ВСУ. По его словам, враг подвешивает дроны на проводах линий электропередачи вдоль дорог.