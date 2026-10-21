Москва21 октВести.Военнослужащие гвардейской бригады группировки войск "Восток" Вооруженных сил Российской Федерации в течение недели удерживали позицию, отбивая атаки боевиков киевского режима. Об этом разведчик с позывным Урал рассказал в интервью MK.RU.
Сначала его группе пришлось сражаться с подразделением иностранных наемников, действующих в интересах ВСУ. Затем гвардейцы заняли оборонительный рубеж и удерживали его без подкреплений на протяжении недели.
До подхода подкрепления нашим парням на протяжении целой недели пришлось отражать еще пять вражеских накатов… успех добыт потом и кровью. Боевая задача была выполнена: дальше рубежа обороны гвардейцев враг не прошелговорится в тексте издания
Ранее разведчики группировки "Север" рассказали, как обнаруживают и уничтожают замаскированные позиции украинских боевиков.