Гвардеец-разведчик "Востока" рассказал об отражении атак ВСУ Гвардеец "Востока" Урал рассказал, как за неделю отразил 5 атак ВСУ

Москва21 окт Вести.Военнослужащие гвардейской бригады группировки войск "Восток" Вооруженных сил Российской Федерации в течение недели удерживали позицию, отбивая атаки боевиков киевского режима. Об этом разведчик с позывным Урал рассказал в интервью MK.RU.

Сначала его группе пришлось сражаться с подразделением иностранных наемников, действующих в интересах ВСУ. Затем гвардейцы заняли оборонительный рубеж и удерживали его без подкреплений на протяжении недели.

До подхода подкрепления нашим парням на протяжении целой недели пришлось отражать еще пять вражеских накатов… успех добыт потом и кровью. Боевая задача была выполнена: дальше рубежа обороны гвардейцев враг не прошел говорится в тексте издания

Ранее разведчики группировки "Север" рассказали, как обнаруживают и уничтожают замаскированные позиции украинских боевиков.