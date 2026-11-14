Москва14 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этой неделе неоднократно контратаковали у Таврийского в Запорожской области, но российские бойцы отбили все атаки и удержали позиции, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Говоря о запорожском направлении и непосредственно населенном пункте Таврийское, то за последние несколько суток там, в основном, шли позиционные бои. Южнее Таврийского противник пытался провести несколько контратак, но все они оказались безуспешными, российские войска отразили [атаки] и удержали новые рубежи и позиции, на которых закрепились ранее приводит ТАСС слова Марочко

Российские бойцы за выходные расширили зону контроля у Юрковки и начали закрепляться в окрестностях Таврийского, заключил эксперт.

Между тем наемник из Бразилии застрелил боевика ВСУ в Запорожской области.