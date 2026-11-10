Москва10 ноя Вести.Бразильский наемник застрелил боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщает ТАСС.

Гражданин Бразилии 12 октября 2026 года, действуя на почве внезапно возникших неприязненных отношений со стрелком стрелкового взвода стрелковой роты отряда специального назначения, держа в руках автоматическое оружие Heckler & Koch, произвел не менее одного выстрела в правую теменную область головы потерпевшего, и тот скончался на месте