Москва3 октВести.Сержант Нацгвардии Украины во время потасовки убил боевика бригады теробороны. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Сержант, как отмечается, находится в розыске.
В Харькове произошла потасовка между украинскими военными, в результате которой убит военнослужащий, предположительно, 120-й отдельной бригады теробороны. Убийца - сержант 13-й бригады оперативного назначения НГУговорится в сообщении
В августе сослуживцы убили мобилизованного в 22-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр) ВСУ.
Ранее в Харьковской области двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) были застрелены снайперами за попытку сдаться в плен российским бойцам.