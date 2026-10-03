Москва3 окт Вести.Сержант Нацгвардии Украины во время потасовки убил боевика бригады теробороны. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Сержант, как отмечается, находится в розыске.

В Харькове произошла потасовка между украинскими военными, в результате которой убит военнослужащий, предположительно, 120-й отдельной бригады теробороны. Убийца - сержант 13-й бригады оперативного назначения НГУ говорится в сообщении

В августе сослуживцы убили мобилизованного в 22-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр) ВСУ.

Ранее в Харьковской области двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) были застрелены снайперами за попытку сдаться в плен российским бойцам.