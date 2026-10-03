Москва3 октВести.В Харькове произошла перестрелка с участием военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины. Как сообщает издание "Инсайдер", это случилось в ночь на 3 октября.
По данным источника, огонь друг по другу открыли солдаты 3-й Отдельной штурмовой бригады и 13-й бригады Нацгвардии Украины "Хартия". О пострадавших или погибших не сообщается, дополнительных деталей издание также не приводит.
Ранее в подполье сообщили, что киевские власти больше не способны контролировать действия украинских силовых структур. Это подтверждает перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, произошедшей в начале сентября.