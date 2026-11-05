Украинский военный убил сослуживца в Словакии Украинский военный зарезал сослуживца в отеле Словакии

Москва5 ноя Вести.Украинский военнослужащий нанес ножевое ранение сослуживцу на западе Словакии, мужчина скончался. Об этом сообщает словацкое издание PLUS 7 DNÍ.

В публикации говорится, что инцидент случился в одном из отелей в Тренчине.

В одном из местных отелей ​​​произошла драка между украинскими военными отмечается в публикации

По информации издания, конфликт случился между членами украинского авиационного подразделения, проходящих обучение в Словакии. Правоохранительные органы задержали нападавшего военного. В настоящий момент полиция страны выясняет подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что боевикам Вооруженных сил Украины разрешили убивать сослуживцев за попытку бегства.