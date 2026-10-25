Российские бойцы ликвидировали наемников из Колумбии в Запорожской области

Бойцы ВС РФ уничтожили наемников из Колумбии в Запорожской области Российские бойцы ликвидировали наемников из Колумбии в Запорожской области

Москва25 окт Вести.Расчет БПЛА подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил (ВС) России уничтожил группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которую входили наемники из Колумбии. Об этом сообщил командир роты с позывным Лис.

Он добавил в беседе с РИА Новости, что задачу удалось выполнить с первого захода, а радиоперехват подтвердил ликвидацию иностранцев.

Расчеты разведывательных БПЛА выдвинулись в квадрат и обнаружили группу, в составе которой действовали иностранцы. После определения численности было принято решение ликвидировать сказал командир

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что подразделение колумбийских наемников по ошибке нанесло удар по украинским боевикам под Купянском в Харьковской области. Он уточнил, что инцидент произошел в первой половине сентября.