Москва20 сенВести.Российские военнослужащие отдельной бригады войск беспилотных систем "Смерш" ликвидировали группу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на славянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что рассредоточенная группа украинских боевиков была обнаружена в густой кустарниковой растительности.
Получив боевую задачу, военнослужащие бригады беспилотных систем "Смерш" - операторы ударных БПЛА при тесном взаимодействии с расчетами разведывательных дронов точно поразили всех военнослужащих противникаотмечается в сообщении
Подчеркивается, что ликвидацию противника подтвердили кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени.
19 сентября в Минобороны РФ заявили, что российские войска в Красном Лимане и Святогорске ведут зачистку жилых кварталов от одиночных украинских боевиков.