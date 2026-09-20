Расчеты "Смерша" уничтожили группу ВСУ у Славянска МО РФ: расчеты "Смерша" уничтожили группу боевиков ВСУ в районе Славянска

Москва20 сен Вести.Российские военнослужащие отдельной бригады войск беспилотных систем "Смерш" ликвидировали группу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на славянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что рассредоточенная группа украинских боевиков была обнаружена в густой кустарниковой растительности.

Получив боевую задачу, военнослужащие бригады беспилотных систем "Смерш" - операторы ударных БПЛА при тесном взаимодействии с расчетами разведывательных дронов точно поразили всех военнослужащих противника отмечается в сообщении

Подчеркивается, что ликвидацию противника подтвердили кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени.

19 сентября в Минобороны РФ заявили, что российские войска в Красном Лимане и Святогорске ведут зачистку жилых кварталов от одиночных украинских боевиков.