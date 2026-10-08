Москва8 октВести.Пункт временной дислокации (ПВД) колумбийских наемников из 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины уничтожен в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".
Наемники, как уточняется, ранее были переброшены из Киева.
В Дергачах уничтожен крупный ПВД колумбийских наемников из состава 23-го ОШП Нацгвардии Украиныговорится в сообщении
Ранее в МО РФ сообщили, что российские бойцы пресекли попытку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) деблокировать окруженные украинские подразделения севернее Курганного в Харьковской области