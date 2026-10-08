"Северный ветер": пункт дислокации наемников из Колумбии уничтожен под Харьковом

В Харьковской области уничтожен крупный пункт дислокации колумбийских наемников "Северный ветер": пункт дислокации наемников из Колумбии уничтожен под Харьковом

Москва8 окт Вести.Пункт временной дислокации (ПВД) колумбийских наемников из 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины уничтожен в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".

Наемники, как уточняется, ранее были переброшены из Киева.

В Дергачах уничтожен крупный ПВД колумбийских наемников из состава 23-го ОШП Нацгвардии Украины говорится в сообщении

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