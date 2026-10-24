SHOT сообщил об уничтожении группы ВСУ в трубопроводе под Купянском

Группировку ВСУ уничтожили под Купянском при попытке повторить операцию "Поток" SHOT сообщил об уничтожении группы ВСУ в трубопроводе под Купянском

Москва24 окт Вести.Российские военнослужащие уничтожили группу украинских боевиков, которые пытались проникнуть в тыл через подземный трубопровод в районе Купянска. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации новостного канала, в операции участвовали бойцы украинской бригады "Хартия", в том числе иностранные наемники из Колумбии. Предполагалось, что группа преодолеет более 15 километров по подземным коммуникациям и выйдет в тыл российских войск.

Их задачей было оттеснить наши подразделения от Купянска за реку Оскол. Однако маневр обернулся ловушкой говорится в публикации

Как отмечает SHOT, российские бойцы 68-й мотострелковой дивизии атаковали противника с тыла. Были уничтожены все участники операции, включая 41-летнего командира Андрея Чубу. Военные ВС РФ также забрали оружие, снаряжение и видеокамеры украинских бойцов.

Ранее российское подполье рассказало, что колумбийские наемники случайно атаковали боевиков ВСУ. Украинские артиллеристы позднее "отомстили" латиноамериканцам.