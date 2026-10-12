Москва12 октВести.Российские военнослужащие на липцовском направлении полностью уничтожили одну из штурмовых групп Вооруженных сил Украины, попытавшуюся провести контратаку в районе Новой Казачьей в Харьковской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
По данным Telegram-канала, украинские формирования предприняли попытку провести контратаку силами двух штурмовых групп 58-й отдельной мотопехотной бригады в районе Новой Казачьей.
Противник успеха не имел, одна штурмовая группа полностью уничтожена, вторая с потерями отошла на исходные позицииговорится в сообщении
Отмечается, что один украинский боец взят в плен.
С начала года армия России освободила более 220 населенных пунктов и свыше 5 300 квадратных километров территории, сообщили 19 сентября в Минобороны РФ.
Только за сентябрь Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр в зоне СВО - это в два с половиной раза больше, чем в предыдущие месяцы, заявил Владимир Путин.