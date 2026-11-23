Москва23 ноя Вести.Оператор БПЛА штурмовой роты 503-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил России с позывным Умка рассказал в интервью военкору ИС "Вести" Антону Степаненко, как российские силы сорвали ротацию украинских боевиков в Запорожской области.

Это, по его словам, одна из крупных целей за годы службы.

Был момент, когда транспорт ехал – у противника была ротация. Мы "спалили" ее до того, как она произошла – они только ехали на ротацию. Отработала FPV-шка: оттуда выбежало пять человек и один водитель. И всех уничтожили, не дали совершить ротацию противнику