Москва25 ноя Вести.Спецификой Барвиновки в Запорожской области стало ее расположение – населенный пункт находится в низменности. Об этом в комментарии военкору ИС "Вести" Эдуарду Пунегову рассказал штурмовик группировки "Восток" с позывным Мультик.

Боец СВО: спецификой Барвиновки стало ее расположение

Специфика в том, что населенный пункт находился в низменности. Мы наблюдали за ними сверху, проще было поделился он

Оператор БПЛА с позывным Каменск поделился, что в ходе операции был уничтожен пункт БПЛА противника.

Был вскрыт один пункт БПЛА в Барвиновке. Который сидели в окружении, не могли выйти. Мы не давали им даже ближайших отступов для отступления рассказал российский военный

Ранее сообщалось, что военкор ИС "Вести" Егор Григорьев первым из журналистов побывал в освобожденном в 2025 году городе Родинское в Донецкой Народной Республике. По дороге к населенному пункту украинские боевики предпринимали попытки "давить" с неба, рассказал он. Использовали различные дроны, в том числе Hornet.