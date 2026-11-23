Оператор БПЛА Умка: в Новоандреевке зачищали улицы от южных окраин до северных

Оператор БПЛА Умка рассказал, как проходила зачистка Новоандреевки Оператор БПЛА Умка: в Новоандреевке зачищали улицы от южных окраин до северных

Москва23 ноя Вести.Оператор БПЛА штурмовой роты 503-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Умка рассказал в интервью военкору ИС "Вести" Антону Степаненко, как велась зачистка населенного пункта Новоандреевка в Запорожской области.

Военнослужащий помогал проводить зачистку села с воздуха – вел трансляцию для командира роты, который направлял штурмовиков.

Заводили людей в Новоандреевку, полностью зачищали улицы от южных окраин до северных… У нас есть командир роты Казак. Мы даем трансляцию, он наблюдает за ней, и уже по рации передает штурмовикам, как действовать объяснил Умка

С воздуха, как отметил боец, видны действия украинских боевиков.

Если, к примеру, откуда-то из какого-либо дома начинается стрельба, противник, то это все заметно и видно пороховые дымы. [Подсказываем], как проще обойти, как проще зайти. Делаем по максимуму, чтобы наши штурмовики были целы, здоровы и невредимы пояснил он

Об освобождении населенного пункта Новоандреевка в Запорожской области Минобороны России сообщило 14 сентября 2026 года.

Ранее боец ВС РФ с позывным Музыка отметил, что первоочередная задача российских военнослужащих – "вскрыть" пункты БПЛА противника. Именно они, по словам военнослужащего, доставляют большие проблемы подразделениям.