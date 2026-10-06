Москва6 окт Вести.Бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток" освободили от боевиков ВСУ село Самойловка в Запорожской области и создали плацдарм для дальнейшего наступления, несмотря на ожесточенное сопротивление и плотное минирование местности противником. Командир штурмового подразделения с позывным Акс рассказал ИС "Вести" подробности операции.

Освобожденное село Самойловка находится в 3 километрах к северо-востоку от Светлой Долины, контроль над которой установили ВС РФ в конце сентября. Средствами аэроразведки было зафиксировано выполнение задач по ликвидации разрозненных групп противника. Штурмовые подразделения проводят планомерную зачистку жилого сектора.

Противник сейчас избегает стрелковых боев, старается не идти совсем. В основном, если мы заходим в укрепрайон, нас минометные расчеты встречают, FPV-дроны, фугасные мины закладывают. Мы все встречаем на своем пути рассказал командир штурмового подразделения с позывным Акс

Ключевая роль в достижении поставленных целей операции, по словам командира, принадлежит личному составу 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии. Подразделения бригады обеспечили прорыв, первыми перейдя в наступление на нескольких флангах.

Подъехали к Самойловке, спрыгнули, дальше нам уже пешком идти. Это нагрузка, в гору пробежаться и штурмовать. Много сил уходит на это, плюс снаряжение было примерно 40 килограммов и еще в гору бежать рассказал боец с позывным Гач

В процессе освобождения населенного пункта подразделениями были ликвидированы две единицы бронетехники, пять автомобилей, 11 наземных роботизированных комплексов, а также свыше 30 гексакоптеров типа "Баба-Яга". Российские войска закрепились на занятых позициях.

Мы выбежали на "открытке", а прятаться некуда. Появилась вторая птица [дрон]. Хорошо, что с левой стороны продвигалась эвакуация. Они сняли птицу прямо перед нами метрах в 30 рассказал стрелок с позывным Седой

В ходе операции по освобождению населенного пункта Самойловка подразделениями 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" проведена зачистка свыше 400 объектов инфраструктуры. В результате боевых действий ликвидировано до роты личного состава противника, а также выведено из строя 14 единиц техники, включая две бронемашины, пять автомобилей и семь мотоциклов. Взятие Самойловки позволило создать стратегический плацдарм, обеспечивающий условия для дальнейшего продвижения сил группировки в направлении Терновки.